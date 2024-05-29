Во Франции полиция задержала 10 чеченцев по подозрению в связи с исламистами

сегодня в 21:44

Полиция Франции задержала 10 чеченцев и начала проводить обыски

Французская полиция провела операцию в 12 городах страны и задержала 10 представителей чеченской диаспоры по подозрению в связи с радикальными исламистскими группировками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал France 3.

Имена задержанных чеченцев на данный момент засекречены. По предварительным данным, их подозревают в связи с радикалами. По данному делу уже проходят обыски.

С какими именно исламистскими группировками могут быть связаны задержанные чеченцы, пока не сообщается.

Ранее в Кишиневе задержали лидера молдавской партии «Шанс». Его заподозрили в перевозке запрещенных предметов.