Лидер молдавской партии «Шанс» задержан в аэропорту Кишинева

сегодня в 22:18

Отмечается, что политика держат в здании воздушной гавани уже три часа. У него якобы были обнаружены «запрещенные предметы».

Ранее другой молдавский оппозиционер Илан Шор назвал президента страны Майю Санду «настоящим узурпатором», захватившим государственную систему правосудия.

Сегодня, по его словам, суды Молдавии управляются президентом. Другим «тотально управляемым органом» является и прокуратура, добавил Шор.