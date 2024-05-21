Молдовский оппозиционер объяснил, почему Санду должна сидеть в тюрьме

Молдовский оппозиционер и бизнесмен Илан Шор заявил, что президент республики Майя Санду — «настоящий узурпатор», который захватил государственную систему правосудия. По его словам, сейчас в Молдове суды управляются главой государства, также «тотально управляемым органом» является и прокуратура.

Конституционный суд Молдовы в большинстве своем выносит решения, выгодные администрации Санду, утверждает Шор.

«Молдавия — это страна, которую захватила банда приспешников Санду! По этой причине ее необходимо карать», — сказал оппозиционный политик в интервью NEWS.ru.

Илан Шор также заявил, что главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул по конституции должен утвердить кабинет министров, однако назначение отказывается подписывать Майя Санду. Своими действиями глава государства напрямую нарушает законодательство, подчеркнул политик. Именно по этой причине, считает Шор, действующий лидер Молдовы «должен сидеть в тюрьме».