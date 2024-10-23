Во дворе жилого дома в Подмосковье упал беспилотник
Обломки БПЛА упали в Раменском округе Подмосковья
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Беспилотник упал во дворе жилого дома в Московской области. Об этом рассказали очевидцы, сообщает NEWS.ru.
Обломки БПЛА рухнули в Раменском городском округе. Они упали в районе деревень Дьяково и Денежниково.
Информация о пострадавших не раскрывается.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что была пресечена попытка Украины атаковать Россию воздушными и морскими беспилотниками. Система ПВО ликвидировала 14 дронов.