Внутри ядерного объекта Ирана произошла небольшая утечка

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что «небольшая утечка» произошла внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, на внешнюю среду загрязнение не распространилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

«Внутри объекта произошла очень незначительная утечка, никоим образом не распространившаяся на внешнюю среду, поэтому люди могут быть уверены, что проблемы загрязнения нет», — отметил он.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.