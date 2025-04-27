Внедорожник протаранил в толпу на уличном фестивале в Ванкувере
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Черный внедорожник протаранил в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере. В результате происшествия погибли несколько человек.
Несколько человек погибли в Ванкувере в результате наезда автомобиля на толпу на уличном фестивале. Об этом сообщила городская полиция.
«Несколько человек погибли и еще несколько пострадали после того, как водитель въехал в толпу людей на уличном фестивале в районе улицы Фрейзер и Восточной 41-й авеню», — сообщает пресс-служба правоохранительных органов Ванкувера в соцсети X.
При этом информации о причинах происшествия или возможных мотивах задержанного водителя в настоящее время нет.
Мэр Ванкувера Кен Сим выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим на фестивале, посвященном филиппинскому вождю Лапу-Лапу, который в XVI веке противостоял испанским колонизаторам. Большинство участников фестиваля были гражданами Филиппин.
Ранее автомобиль марки BMW влетел в толпу студентов во время протестов в столице Сербии. В результате происшествия пострадали 3 человека.