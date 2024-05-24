Влюбленных закладчиков противотревожной «Лирики» поймали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны 22-летняя девушка и 24-летний парень, которые занимались закладками капсул с прегабалином — синтетическим лекарством, являющимся действующим веществом таблеток «Лирика». При себе у молодых людей была крупная партия препарата, безрецептурная продажа которого запрещена, сообщает pravda-nn.ru .

Пара попалась полиции у дома на улице Большая Перекрестная. У дамы при себе было 27 капсул и 3 пакетика, замаскированных под камни, с неизвестным веществом, а у ее спутника — пакет с 7 капсулами. Как позже установили правоохранители, молодых людей задержали с прегабалином — сильнодействующим веществом, которое врачи выписывают пациентам с эпилепсией.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот сильнодействующего вещества в целях сбыта. Как сообщили в пресс-службе нижегородского главка МВД, дома у задержанных нашли еще почти 280 г прегабалина. Также полицейские выяснили, что до поимки влюбленные сделали еще пару десятков закладок сильнодействующего вещества.

По словам задержанных, они употребляют запрещенные вещества и хотели заработать, занявшись сбытом препарата.

Девушка, которая ранее уже была судима, отправлена под домашний арест. Ее молодой человек находится под подпиской о невыезде.