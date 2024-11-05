Влетел прямо в квартиру: дрон атаковал многоэтажку в Белгороде, есть раненые

сегодня в 15:53

Пятеро ранены после прилета БПЛА в многоэтажку в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде, залетев внутрь одной из квартир. В результате налета пострадали минимум 5 человек, сообщает Mash .

Дрон взорвался, когда залетел в квартиру. Взрывом вышибло окна, рамы и покрытие фасада. Выбитые стекла упали на уличный двор.

Внутри атакованной квартиры находилась семья, предварительно, дети и родители. Их близкие сообщили, что после налета БПЛА не могут выйти с ними на связь.

После прилета дрона в многоэтажном доме вспыхнул пожар. Информации о погибших пока не поступало.

4 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что за сутки ВСУ выпустили 79 боеприпасов по региону. В результате атак погиб один человек.