сегодня в 09:30

В Запорожье заявили о повреждении части энергетической инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале , что один из объектов энергетической инфраструктуры поврежден.

Федоров сообщил, что на объекте есть разрушения. По его словам, часть энергетической инфраструктуры получила повреждения из-за «массированной» атаки.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее власти Запорожья перекрыли движение в районе ДнепроГЭС. Такое решение приняли из-за взрыва.