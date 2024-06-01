В Запорожье заявили о повреждении части энергетической инфраструктуры
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Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что один из объектов энергетической инфраструктуры поврежден.
Федоров сообщил, что на объекте есть разрушения. По его словам, часть энергетической инфраструктуры получила повреждения из-за «массированной» атаки.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее власти Запорожья перекрыли движение в районе ДнепроГЭС. Такое решение приняли из-за взрыва.