сегодня в 17:18

Власти Североморска опровергли информацию о взрывах в городе

Распространяемая в соцсетях информация о взрывах в Североморске — это фейк, сообщил в Telegram-канале глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Он отметил, что появившиеся новости не соответствуют действительности. Евменьков добавил, что ситуация в Североморске стабильная.

По его словам, никаких угроз не наблюдается. Евменьков призвал жителей не поддаваться панике, не доверять непроверенным источникам информации.

О каких-либо подозрительных ситуациях можно сообщать по номеру 112.

Ранее беспилотники ВСУ попытались атаковать Мурманскую область. Атаку отражали средства ПВО.