Власти объяснили поженившимися цыганами вспышки кори в Прикамье

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Цыгане из Пермского края начали заболевать корью. За три недели зафиксировано 13 фактов заболеваний — девять в микрорайоне Чапаевский, а четыре — в Пермском муниципальном районе, сообщает РБК со ссылкой на местные администрации.

Власти Пермского муниципального района, ссылаясь на Роспотребнадзор, заявили, что корь также обнаружили у работника магазина в микрорайоне Чапаевский.

По данным местных властей, вспышки опасного заболевания начались с цыганской свадьбы. Распространению болезни также поспособствовало отсутствие прививок против кори у инфицированных представителей кочевого народа.

«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба)», — сказали власти.

Ранее случай кори выявили в Институте стран Азии и Африки МГУ.

