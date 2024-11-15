Власти назвали причину эвакуации ТЦ в Сергиевом Посаде

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Эвакуация в торговом центре «Капитолий» в подмосковном Сергиевом Посаде произошла из-за того, что во время монтажа датчика пожарной сигнализации сработала система эвакуации. Посетителям ничего не угрожает, сообщила пресс-служба районной администрации.

Власти контролируют ситуацию. В данный момент сбой уже устранен.

Об эвакуации «Капитолия» заявлял репортер Андрей Трофимов в своем Telegram-канале. Торговый центр находится на Новоугличском шоссе.

15 ноября также прошла эвакуация в двух школах в подмосковном городе Щелково. На месте были замечены машины Росгвардии и пожарной службы. По данным властей, поступали сообщения о минировании школы, которые оказались ложными.