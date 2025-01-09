Власти Калифорнии не обращались к военным за помощью при пожарах

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Остин: Пентагон готов помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии

Министр обороны США Ллойд Остин предложил гражданским властям помощь американских военных при необходимости помочь тушить пожары в Калифорнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АР.

«Наши войска могу выдвинуться и оказать содействие», — сказал военный чиновник на пресс-конференции в Германии.

Он отметил, что власти штата Калифорния делали точечные запросы о помощи, но не обращались для масштабной поддержки.

Ранее в сети появились спутниковые снимки горящего Лос-Анджелеса. Огонь уничтожил населенные пункты, инфраструктуру. Ущерб оценивают в десятки миллиардов долларов. Из-за стихии многие покинули свои дома, отменена церемония вручения премии «Оскар».