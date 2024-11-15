Власти Германии предупредили о возможных атаках на посольства Израиля

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) выступило с предупреждением о возможных атаках на дипломатические представительства Израиля в стране и других государствах, сообщает Bild на русском *.

Угрозы израильским посольствам в своем Telegram-канале опубликовала палестинская радикальная группировка ХАМАС. В своих заявлениях ХАМАС подчеркивает, что эти действия являются ответом на действия израильских военных в секторе Газа, а также на «поддержку оккупации со стороны США, Великобритании и Германии».

BKA указало, что в угрозах не говорится о немецких посольствах, однако Германия упоминается в числе государств, которые оказывают поддержку Израилю.

В конце октября берлинская полиция предотвратила террористическую атаку на посольство Израиля. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался 28-летний гражданин Ливии. Мужчина был связан с террористической организацией «ИГ»**.

Ранее мощный взрыв прогремел недалеко от посольства Израиля в Копенгагене. Инцидент произошел в годовщину нападения ХАМАС на еврейское государство.

*СМИ признано в России иностранным агентом.

**Признана террористической и запрещена в России.