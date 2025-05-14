Власти Эстонии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что в среду дипломатическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызывало сегодня временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и передать ноту по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии», — написал Цахкна в соцсети X.

Глава эстонского дипломатического ведомства добавил, что причиной стал российский самолет, который самовольно вошел в воздушное пространство страны.

Ранее стало известно, что в прошлом году из Эстонии уехало гораздо больше россиян, чем приехало жить в эту страну за последние 20 лет. Страну чаще всего покидают люди в возрасте от 30 до 44 лет.