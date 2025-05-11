Из Эстонии впервые за 20 лет уехало больше россиян, чем приехало

По итогам 2024 года за последние 20 лет из Эстонии уехало гораздо больше россиян, чем приехало жить в эту страну. Соответствующие данные привел местный Департамент статистики, пишет «Регнум» .

В течение прошлого года Эстонию в качестве страны для постоянного места жительства выбрали всего 600 россиян. Этот показатель почти в три раза меньше, чем был зафиксирован в 2019 году. Также за 2024 год сократилось количество россиян, которые не имеют гражданства Эстонии, но просто приехали в эту страну.

Всего по итогам года в Эстонию прибыло 18 тысяч 634 человека, а уехало из этой страны 17 тысяч 260 человек. Эти цифры стали самыми крупными за последнее десятилетие. Департамент статистики Эстонии считает, что отток людей из страны связан с отъездом ранее прибывших украинцев.

Согласно собранной статистике, Эстонию чаще всего покидают люди в возрасте от 30 до 44 лет. А возвращаются в эту страну семьи с маленькими детьми или пенсионеры.