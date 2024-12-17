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Владимир Кара-Мурза* сообщил, что его мать госпитализирована в Берлине

Журналист Владимир Кара-Мурза* заявил, что его мать госпитализирована в берлинскую больницу с подозрением на отравление и инфаркт.

«Слава Богу, не подтвердились. Врачи продолжают обследование», — написал публицист в своем Telegram-канале.

Кара-Мурза* добавил, что будет признателен представителям СМИ за соблюдение границ частной жизни его семьи.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании политзаключенных, в том числе журналиста Владимира Кара-Мурзы*. Всех их обменяли на россиян, которые находились в иностранных тюрьмах.

*признан в РФ иностранным агентом.