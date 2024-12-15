Владелица зоосалона взяла у россиян 200 млн на развитие бизнеса и улетела в Сочи

Владелица зоосалона «Усатые друзья» Надежда М. обманула более 100 россиян, пообещав им 20% от прибыли за вложенные инвестиции, пишет SHOT .

Одна из пострадавших женщин-инвесторов вложила в бизнес Надежды 800 тысяч рублей, но вместо прибыли в 20% получила сначала обещание, что скоро все заработает, а после и вовсе стала игнорировать.

Наталья решила обратиться в суд, начала готовить заявление и наткнулась на чат, в котором состояли более 100 россиян — все они также вложили деньги в «Усатых друзей». Общая сумма ущерба оценивается почти в 200 млн рублей.

Всем инвесторам Надежда обещала, что готовит к открытию школу грумеров, но вместо этого забрала деньги и уехала отдыхать в Сочи. Пострадавшие подали коллективный иск в суд.