Влад Соколовский по вине друга лишился самоката за 100 тыс рублей в Москве
У певца Влада Соколовского в Москве украли самокат за 100 тыс рублей
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Влад Соколовский владел двухколесным самокатом фирмы BORK до момента, пока его друг не забыл убрать двухколесную технику в багажник машины, сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что в последний раз самокат использовали для прогулки в Лужниках. Когда Соколовский и его друг поняли, что не забрали электротранспорт, решили осмотреть парковку. Но самокат так и не нашли.
Будет ли певец обращаться в полицию с заявлением о краже, не уточняется. Также не сообщается, кто именно пользовался самокатом до его кражи: сам Соколовский или его забывчивый друг.
Ранее в Москве стражи порядка впервые конфисковали самокат. Транспортным средством управлял нетрезвый студент одного из столичных вузов, который к тому же наехал на пенсионерку.