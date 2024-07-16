Влад Соколовский по вине друга лишился самоката за 100 тыс рублей в Москве

Влад Соколовский владел двухколесным самокатом фирмы BORK до момента, пока его друг не забыл убрать двухколесную технику в багажник машины, сообщает Telegram-канал «112» .

Известно, что в последний раз самокат использовали для прогулки в Лужниках. Когда Соколовский и его друг поняли, что не забрали электротранспорт, решили осмотреть парковку. Но самокат так и не нашли.

Будет ли певец обращаться в полицию с заявлением о краже, не уточняется. Также не сообщается, кто именно пользовался самокатом до его кражи: сам Соколовский или его забывчивый друг.

Ранее в Москве стражи порядка впервые конфисковали самокат. Транспортным средством управлял нетрезвый студент одного из столичных вузов, который к тому же наехал на пенсионерку.