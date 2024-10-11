ВКС РФ разнесли ФАБом пункт временной дислокации бригады ВСУ в Северске

сегодня в 18:12

Российская армия поразила пункт временной дислокации одной из бригад ВСУ в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военкор Александр Коц.

«Авиация ВКС распылила его на молекулы полуторатонным ФАБом с УМПК», — заявил Коц в своем Telegram-канале.

Отечественная разведка обнаружила пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в одном из районов Северска. Было принято решение уничтожить его.

Авиация ВКС ударила по цели авиабомбой ФАБ-1500. Момент уничтожения пункта временной дислокации бригады ВСУ был запечатлен на видео с помощью дрона.

На опубликованных кадрах видно, как авиабомба попадает по цели. После этого происходит мощный взрыв.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Островское и Желанное Второе в ДНР. Они находятся под полным контролем российской армии.