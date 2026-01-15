Вколовшей смертельную инъекцию в ягодицы блогера женщине избрали меру пресечения

сегодня в 12:30

Женщину, которая провела смертельную операцию по увеличению ягодиц блогерше Юлии Бурцевой, отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

14 января Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 26-летней Шоиры Назуллоевой. Ее по ходатайству следствия отправили под домашний арест до 3 марта 2026 года.

Женщину обвиняют в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно, что блогерше Юлии Бурцевой резко стало плохо после проведения процедуры в частной косметологической клинике Москвы. Девушку госпитализировали в медучреждение, где она скончалась.

Блогерша специально прилетела из Италии, чтобы сделать инъекцию в ягодичные мышцы. Во время вмешательства у нее развился анафилактический шок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.