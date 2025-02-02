Виски и пиво: алкоголь мог стать причиной массового отравления детей в Москве

В московской гостинице «Поречье» считают, что причиной массового отравления детей, которые приехали в столицу на хореографический конкурс» мог стать виски, сообщает SHOT .

Первой стало плохо 9-летней девочке из Ростова. Затем резко ухудшилось самочувствие остальных детей из ее группы. В номере школьниц обнаружили пустые бутылки из-под виски, пива и энергетических напитков.

Некоторые танцоры приехали на соревнования с родителями. В настоящее время выясняют, кто именно из детей употреблял алкоголь. При этом кафе при гостинице, где питались дети, временно закрыто. В заведении работают специалисты Роспотребнадзора.

Всего в гостинице остановились 111 человек со всей страны. Это участники танцевального конкурса, который проходит в ДК «Капотня», а также сопровождающие детей.

На данный момент в больнице остаются 7 девочек. Предварительный диагноз — кишечная инфекция.

Ранее в столичном Депздраве заявили, что состояние детей, которые пострадали в результате отравления в отеле на юго-востоке Москвы, оценивается как хорошее, их жизни ничего не угрожает.