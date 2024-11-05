Вирус Коксаки испортил семье москвичей отдых в Турции за 1,3 млн рублей

SHOT: врач элитного отеля в Турции не заметил у детей москвичей вирус Коксаки

Педиатр одной из наиболее дорогостоящих гостиниц турецкого Кемера не заметил у детей отдыхающих вирус Коксаки. Малышей чудом спасли в Москве, а путешествие стоимостью 1,3 млн рублей было испорчено, сообщает SHOT .

Семья с двумя детьми, 1,4 года и 7 лет, отправилась на отдых в элитный отель Кемера — Maxx Royal Kemer Resort. За путевку россияне заплатили 1,3 млн рублей.

Во время пребывания отеле дети почувствовали себя плохо. У них образовались красные воспаления по всему телу, температура выросла до 40 градусов.

Тогда семья обратилась к педиатру, дежурившему в отеле. Он взял за прием 10 тыс. рублей, осмотрел ребят и сказал, что это акклиматизация.

Семья не поверила и связалась со знакомым лечащим врачом из Москвы. В результате им пришлось вернуться в Россию на 5 суток раньше запланированного. В столице выяснилось, что у детей вирус Коксаки. Они активно лечатся.

Семья россиян требует у отеля возместить 5 суток испорченного отдыха, а также средства, заплаченные доктору за бесполезную консультацию.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что первый симптом вируса Коксаки — высокая температура. Также могут болеть мышцы, появиться диарея и рвота.