Виноваты УК? Минимум 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска

Минимум 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска

Минимум 20 человек получили тяжелые травмы в квартирах Обнинска Калужской области. Они обварились в кипятке из-за отсутствия терморегуляторов воды. Один человек скончался в больнице спустя две недели, сообщает Mash .

В 20-х числах декабря от жильцов, чьи дома обслуживают УК «Обнинск», «Бытсервис», «УЖКХ», «ЧИП» и «В одном дворе», стали поступать жалобы на слишком горячую воду из крана. Люди получили ожоги II и III степеней, у некоторых появились волдыри, у других слезла кожа.

Во время проверки готовности УК к отопительному периоду была замечена неисправность терморегуляторов воды, было предписано устранить нарушения, но это указание проигнорировали.

Правоохранители забрали из УК «Обнинск» документы для изучения. Именно в доме этой компании жил человек, который скончался из-за кипятка. Госжилинспекция постановила проверить все УК города.

