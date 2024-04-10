Опубликовано видео с места перестрелки с возможным соучастником теракта в «Крокусе»
Фото - © Подозреваемый сообщник террористов/Telegram-канал SHOT
Предполагаемый соучастник террористов, напавших на КЦ «Крокус Сити Холл», сбежал от полиции, но в Сети появились кадры с места перестрелки, где его пытались задержать, пишет Shot.
Подозреваемый сообщник террористов скрывался от силовиков на серебристом Chevrolet Orlando. Ему удалось сбежать в поселке Мещерское, когда он резко сдал назад и выпрыгнул из машины.
Возможный соучастник теракта 47-летний Николай С. спрыгнул с моста через реку Рожайка, открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся в лесополосе. В Сети появились кадры с места перестрелки с мужчиной, которого разыскивают.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео момента побега подозреваемого в соучастии в теракте. Все произошло вечером 9 апреля.