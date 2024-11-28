Видео: ВСУ атаковали неуязвимые дроны, о которых говорил Путин

Появилось видео применения на СВО российских оптоволоконных дронов, которые упомянул президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане. Беспилотниками, неуязвимыми для средств РЭБ, поражают военную технику ВСУ под Красноармейском (украинское название города — Покровск), сообщает SHOT .

На кадрах можно заметить, как дроны атакуют тяжелую технику украинской армии. С начала ноября такими «птичками» российские военные уничтожили несколько танков, автомобилей и боевых машин пехоты (БМП) противника.

Отличие оптоволоконных дронов-камикадзе состоит в том, что их не могут подавить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оптоволоконный провод позволяет сохранять стабильную связь между оператором и беспилотником, которым он управляет.

«По мере полета кабель разматывается с катушки, прикрепленной к дрону», — говорится в статье.

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что украинская армия начала применять оптоволоконные дроны вслед за ВС РФ. Глава государства отмечал, что на такие дроны не могут влиять средства РЭБ.