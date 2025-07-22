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Видео: водитель трамвая в Москве босиком расчищал пути в ливень

Водитель трамвая самостоятельно босиком расчищал пути в столичных Черемушках во время тропического ливня. Рельсы оказались сильно забиты грязью и землей после непогоды, сообщает MSK1 .

На видео мужчина с инструментом пытается очистить пути. Он скидывает грязь с рельс, но безуспешно.

В столичном Дептрансе допустили задержки наземного транспорта. В Москве идет сильный тропический ливень.

Ранее сообщалось, что машины в некоторых районах Москвы ловят гидроудар. Уровень воды на ряде улиц значительно поднялся.