Видео: в ТЦ в Москве затопило парковку

В московском торговом центре «Мега Теплый Стан» произошел потоп на парковке. Кадры с места событий публикует 360.ru .

Паркинг, находящийся на цокольном этаже ТЦ, затопило из-за дождя. На кадрах видны бурные водные потоки и машина, выезжающая с места затопления.

В понедельник, 22 июля, в Москве прогнозировались дожди, гроза и сильный ветер. Метеобюро предупреждало, что сегодня в столице может выпасть до 25 миллиметров осадков. При грозе порывы ветра способны усиливаться до 15 метров в секунду, отмечали синоптики.

Во время непогоды москвичам и гостям города советовали не прятаться под непрочными конструкциями, деревьями и не парковать около них машины.