Видео: в столице горит рынок «Московский ряд»

Рынок загорелся в городе Московский в ТиНАО

Крупный пожар случился на рынке «Московский ряд». На данный момент площадь возгорания достигла 300 кв. м, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно пламя, охватившее торговые ряды. Очевидцы сняли пожар с разных ракурсов. Они отмечают, что в округе сильно воняет гарью. Также на кадрах можно увидеть работу спасателей.

Возгорание произошло в Филимонковском районе в палатке с фруктами. Потом пламя перекинулось на торговые ряды.

По предварительным данным, пострадавших нет. 40 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в Пермском крае загорелся деревянный жилой дом. При тушении пожара погибли два сотрудника МЧС.