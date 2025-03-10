Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара в Пермском крае

В Пермском крае в понедельник загорелся деревянный жилой дом. При тушении пожара погибли два сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар на 900 «квадратах» произошел в Соликамске. В здании остались люди.

Прибывшие на место происшествия пожарные принялись искать и спасать жильцов.

К несчастью, произошло обрушение кровли. Два сотрудника МЧС оказались под завалами и погибли.

Всего на месте работали более 40 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошел в тепличном комплексе в Подмосковье. Погибли четыре человека.