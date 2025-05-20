Видео: в Москве вооруженный ножами мужчина ходит по двору и грозит убить девушку

Жители Москвы во дворе в Северном Тушино заметили странную картину: под окнами многоквартирного дома гуляет агрессивный мужчина с ножами в руках, который по телефону грозит зарезать девушку. Момент попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек в синих штанах и темной футболке с ножом в руках и телефоном ходил по двору и с кем-то ругался по телефону. С нецензурной бранью он кого-то просил перестать «выносить мозг».

В какой-то момент мужчина завершил разговор и достал второй нож. На кадрах отчетливо видно, как он совершает кухонными предметами жесты, напоминающие процесс по заточке лезвия. Все это сопровождается соответствующими звуками соприкосновения металлических частей ножей друг об друга.

Очевидцы сообщают, что мужчина угрожал убить некую девушку. Вызвали ли свидетели происшествия полицию, не уточняется.