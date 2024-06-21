Видео: в Москве блогер гулял в метро абсолютно голым ради внимания подписчиков

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В Москве на станции метро «Павелецкая» задержали голого пассажира

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали безработного 26-летнего мужчину, который голым разгуливал по станции «Павелецкая» и вызывал неоднозначные реакции у пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве .

Обнаженного мужчину задержали на Замоскворецкой линии. В ходе беседы он пояснил стражам порядка, что является блогером и хотел привлечь к себе внимание подписчиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Согласно санкциям статьи, ему может грозить крупный штраф или исправительные работы.

Сотрудники полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил приличия на территории транспортного объекта и уважительного отношения к пассажирам, среди которых есть дети.

Ранее в Москве на полицейского напал голый мужчина. Он также пытался вплавь скрыться от стражей порядка.