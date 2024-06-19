Голый мужчина напал на полицейского в столице и попытался скрыться вплавь

На Фрунзенской набережной в Москве мужчина без одежды и с внешними признаками опьянения выбегал на проезжую часть, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Когда полицейские попытались задержать мужчину, то он сначала напал на одного из них и ударил, а затем спрыгнул в Москвау-реку и попытался скрыться вплавь.

Спасатели на катере эвакуировали злоумышленника на берег. Там его задержали полицейские. Мужчину доставили в теротдел полиции для разбирательства. Злоумышленником оказался житель Орла 2003 года рождения.

Пострадавший полицейский получил телесные повреждения в результате нападения. Он обращался в медучреждение, где ему оказали помощь и отпустили.