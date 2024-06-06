Видео: в московском Свиблове молния полностью расплавила детский велосипед

Во время грозы в Москве молния ударила в детский велосипед и расплавила его

В Москве в районе Свиблово чудом не пострадал от удара молнии ребенок. Мать увела его в сторону от велосипеда, полностью расплавившегося от попавшего в него разряда, сообщает SHOT .

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Снежной. На опубликованных кадрах видно, что от велосипеда осталась только одна красная ручка, а все остальное сплющилось и превратилось в своеобразный блин из пластика и металла.

Мать вовремя увела ребенка от велосипеда. С большой вероятностью, если бы он продолжил кататься — умер бы во время грозы.

Ранее синоптики и МЧС предупреждали, что 6 июня в Москве ожидается ухудшение погоды. Горожан просили соблюдать меры безопасности и быть максимально внимательными на улице.