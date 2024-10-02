Видео удара Ирана по Израилю сняли с борта самолета
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Удар Ирана ракетами по территории Израиля снял на видео пилот British Airways, который в момент атаки выполнял рейс в Дубай, сообщает РБК.
Об этом написал New York Post.
В видео показано, как несколько ракет летят в черном небе в сторону Израиля.
Вечером 1 октября Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. В стране объявили воздушную тревогу.
Как написало иранское агентство Shafaqna, этим ракетным ударом ликвидировано свыше 20 израильских самолетов F-35.