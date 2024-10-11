Видео: сотрудники МЧС потушили горевшую на дороге в Москве машину

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Опубликовано видео тушения вспыхнувшей машины на ТТК в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся легковой автомобиль, на место происшествия выехали спасатели и ликвидировали горение, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале .

Судя по опубликованным кадрам спасателей, машина выгорела полностью. После того как пламя полностью потушили, сотрудники чрезвычайного ведомства осматривали все полости транспортного средства — багажник вскрывали специальными инструментами.

В результате автопожара никто не пострадал. Москвичам напоминают о важности регулярного осмотра транспорта на предмет исправного технического состояния. В автомобиле обязательно должен быть огнетушитель.

В случае возникновения экстренной ситуации за помощью следует обращаться по коротким номерам с мобильного телефона 101 или 112.