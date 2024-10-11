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Автомобиль загорелся на Новорижской эстакаде в Москве

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новорижской набережной загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место уже прибыли оперативные службы. Причины возгорания и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда заранее.

Ранее на западе Москвы произошла авария с участием автомобиля такси и машины скорой помощи. В результате ДТП пострадали три человека.