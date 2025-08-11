Видео падения огненного шара над Австралией и его детонации появилось в Сети Происшествия сегодня в 12:45

Вечером 10 августа в небе над Австралией пролетел огромный огненный шар-метеор, который сдетонировал в воздухе. Объект заметили над штатом Виктория, сообщает РБК со ссылкой на ABC News.

Метеорит вошел в нижние слои атмосферы. Затем произошел взрыв, и некоторые части огненного шара долетели до земли. Очевидцы отмечали, что звуковой удар был очень мощным. Дома сильно дрожали. На опубликованном видео огненный шар с огромной скоростью летит к земле.