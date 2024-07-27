Видео: на Украине несколько мужчин сбежали из минивэна ТЦК

Украинцы сбежали из автомобиля ТЦК во время остановки на заправке

В Сети распространилось видео побега троих мужчин из автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) — так на Украине называют военкоматы, когда тот остановился на заправке, пишет украинское издание «Страна.ua» .

На опубликованных кадрах видно, как транспортное средство останавливается на заправочной станции возле одной из бензоколонок. Спустя несколько секунд задние двери минивэна открываются, и оттуда выпрыгивает парень, а следом за ним еще двое. Все трое мужчин бросились в бега.

Еще через несколько секунд сотрудники ТЦК поняли, что что-то не так, обошли минивэн с двух сторон, увидели открытые двери, заглянули внутрь, затем один из них побежал догонять беглецов.

Позднее в Сети стали появляться фотографии минивэнов, владельцы которых стали устанавливать на них таблички «Не ТЦК». Таким образом владельцы транспортных средств пытаются спасти их от поджогов на фоне массовой мобилизации на Украине.

Ранее на Украине 14-летний подросток пытался помочь сбежать нескольким мужчинам из страны через реку Тису. Украинцы решились на побег из-за действующей мобилизации в стране.