Видео: мужчина спрыгнул на рельсы в Мосметро, чтобы перейти на другую платформу

В Москве на станции метро «Выхино» пассажир спрыгнул на рельсы, чтобы перейти на другую платформу. Видео с правонарушением публикует пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале .

В кадре запечатлено, как 41-летний мужчина, нарушая правила, самовольно спустился на рельсы. Затем он перебрался через них и дошел до другой платформы, на которую поднялся.

Нарушителя задержали. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности»).

В столичной прокуратуре напомнили, что по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

Суд приговорил задержанного к административному аресту сроком на 6 суток.

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