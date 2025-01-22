«Орали, будто ногу оторвало»: ребенок едва не лишился конечности в метро Москвы

В столичной подземке ребенку чуть не зажало ногу между ступенями и бортом эскалатора. После осмотра медиков отец пострадавшего отказался от госпитализации, сообщает Msk1.ru .

Инцидент произошел на станции метро «Парк культуры». На опубликованных кадрах видно, как эскалатор сорвал и зажевал ботинок несовершеннолетнего.

«Орали так, как будто ногу оторвало. Все начали махать на эскалаторе, чтобы остановили его. Остановили эскалатор не сразу, секунд 10 прошло. Отец успел вытащить ногу ребенка. Без крови, вроде, без перелома, — рассказал очевидец.

При этом в пресс-служба Московского метрополитена отметили, что пассажиры нарушили правила пользования эскалатором. Отец не усмотрел за ребенком, который поставил ногу вплотную к балюстраде эскалатора. Это и стало причиной попадания обуви между ступенями и балюстрадой.

В Мосметро добавили, что после оперативной остановки эскалатора на место была вызвана карета скорой помощи. После осмотра ребенка отец отказался от его госпитализации.