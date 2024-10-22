Видео: младенца едва не прибил выброшенный из окна мусор в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает человека, который бросил пакет с мусором из окна. По итогу мешок почти влетел в коляску, в которой находился младенец, сообщает Baza .

Пакет выбросил в окно один из жильцов ЖК «Эланд» на Привокзальной улице.

В Сети также появились кадры с места инцидента, на которых видно, что мусор падает в считанных сантиметрах от детской коляски с малышом внутри. После падения мусорного мешка родители ребенка сразу переместили коляску подальше.

21 октября под Петербургом фура развалилась надвое во время движения, после чего одна ее часть рухнула с путепровода на шоссе. После аварии водитель большегруза мог сгореть заживо в кабине.