Видео: боевики ВСУ убили сослуживца, шедшего сдаваться в плен ВС РФ

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Решивший сдаться в плен боец ВСУ погиб от удара украинского дрона

Солдаты украинской армии убили своего сослуживца, который решил сдаться в плен ВС РФ. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Очередной вопиющий случай произошел около Парасковеевки.

Военнослужащий ВСУ принял решение сдаться в плен российским силам, сложив оружие. То, как он шел к позициям ВС РФ, бойцы контролировали с помощью дрона.

В один момент украинский солдат попал под удар беспилотника ВСУ, специально летевшего за ним. Из-за полученного осколочного ранения военный скончался. Его личность пока не установлена.

Ранее стало известно, что под Красногоровкой в ДНР в плен сдались трое украинских бойцов.