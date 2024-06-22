Видео: боевики ВСУ убили сослуживца, шедшего сдаваться в плен ВС РФ
Решивший сдаться в плен боец ВСУ погиб от удара украинского дрона
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Солдаты украинской армии убили своего сослуживца, который решил сдаться в плен ВС РФ. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Очередной вопиющий случай произошел около Парасковеевки.
Военнослужащий ВСУ принял решение сдаться в плен российским силам, сложив оружие. То, как он шел к позициям ВС РФ, бойцы контролировали с помощью дрона.
В один момент украинский солдат попал под удар беспилотника ВСУ, специально летевшего за ним. Из-за полученного осколочного ранения военный скончался. Его личность пока не установлена.
Ранее стало известно, что под Красногоровкой в ДНР в плен сдались трое украинских бойцов.