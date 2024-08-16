Видео: боец ВС РФ ударом приклада автомата уничтожил FPV-дрон ВСУ

Инцидент с российским военнослужащим и украинским FPV-дроном попал на видео на Часов-Ярском направлении, вражеская техника кружила вокруг бойца, который прикладом автомата ударил по дрону, в результате чего тот взорвался, сообщает Telegram-канал SHOT .

Известно, что смекалку проявил боец группы спецназа «Ахмат» 2-й МСБ. Когда вражеский FPV-дрон кружил вокруг военнослужащего, тот ударил по технике прикладом автомата. После удара дрон взорвался, а боец ВС РФ пошел по своим делам.

Военнослужащий российской армии не пострадал в результате инцидента. Он хорошо себя чувствует и продолжает нести службу в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий ударом головы смог вырубить украинский дрон. Момент нетипичного приема попал на видео.