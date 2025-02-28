Видео: автобус сносит остановку с людьми в Санкт-Петербурге

Пресс-служба прокуратуры города Санкт-Петербурга опубликовала видео жесткого ДТП с автобусом, который снес людей на остановке на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта.

На кадрах видно, как автобус делает резкий разворот на перекрестке. Транспортное средство сносит автомобили и людей. Некоторые из них, стоявшие на пешеходном переходе, успевают отскочить в сторону.

В Комтрансе Петербурга отметили, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, начал поворачивать. Однако не справился с управлением и врезался в машины.

Повреждены как минимум четыре автомобиля. Часть конструкции, рядом с которой стояли люди, сломана. Один человек погиб.