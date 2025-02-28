Автобус в Петербурге протаранил остановку с людьми, 1 человек погиб

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку с людьми. Есть пострадавшие и погибший, сообщает Baza .

ДТП произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта рядом со станцией метро «Московская». На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб.

В Комтрансе Петербурга отметили, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 147, начал поворачивать. Однако не справился с управлением и врезался в машины.

Пострадали, как минимум, четыре автомобиля. Часть конструкции, рядом с которой стояли люди, сломана.

Один человек погиб.