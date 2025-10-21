Видели в компании трансгендера*: психбольная москвичка пропала в Таиланде

30-летняя россиянка с биполярным расстройством пропала на Пхукете. В последний раз ее видели в компании трансгендера*. По одной из версий, она могла попасть в рабовладельческий скам-центр, сообщает Mash .

Москвичка Мария последние шесть месяцев жила на Пхукете. Год назад ей поставили диагноз — биполярное расстройство. По словам родственников, перед пропажей у девушки началась фаза мании.

Мария удалила мессенджеры, выбросила сим-карту и перестала выходить на связь с друзьями. В последний раз, когда девушка разговаривала с ними, она говорила о том, что ее якобы хотят убить родители. Она заявляла, что хочет уехать.

В аэропорт она так и не поехала, но и в квартире не осталась. Камеры засекли, как она шла рядом с трансгендером*, после чего девушка бесследно пропала. Между тем ее близким начали писать мошенники. Они просят прислать деньги за информацию о том, где находится Мария.

К поискам девушки подключилось генконсульство РФ. Есть версия, что девушка попала в рабовладельческий скам-центр.

Ранее сообщалось, что десятки россиян могут быть рабами в Мьянме. Их привлекают рекрутеры из РФ и Беларуси.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

