Завлекают моделей и IT-специалистов: десятки россиян могут быть рабами в Мьянме

SHOT: в рабстве в Мьянме могут находиться несколько десятков россиян

По некоторым данным, в настоящее время в Мьянме в рабстве могут находиться несколько десятков граждан России. Их привлекают рекрутеры из РФ и Беларуси, пишет SHOT .

Предварительно известно, что вербовкой россиян и белорусов занимаются русскоязычные посредники, обманным путем вовлекающие людей в свою сеть, расположенную в Мьянме. В онлайн-сообществах, ориентированных на моделей, IT-специалистов и другие профессии, они выискивают кандидатов, заинтересованных в работе за рубежом.

В качестве обязательных условий указываются владение английским языком (но в некоторых случаях предлагают экспресс-курсы), наличие прививок и загранпаспорта. Жертвам сразу предлагают годовой контракт с обеспечением жильем и трехразовым питанием. Например, программистам обещают 5 тыс. юаней и процент от прибыли, девушкам-хостес, задача которых — стимулировать клиентов баров и ресторанов тратить больше, — 100 долларов в день плюс 100 долларов за каждого привлеченного клиента.

Путь в Мьянму лежит через границу с Таиландом. На начальном этапе, в течение недели, предоставляются условия, соответствующие обещанным. Однако затем ситуация меняется, и людей фактически обращают в рабство. В конечном итоге они лишаются как обещанной заработной платы, так и адекватной работы.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, с которым пообщался SHOT, в настоящее время в трудовом рабстве в Мьянме могут находиться несколько десятков российских граждан.

