Вход в правительство Самарской области взорвали

Baza: взрыв прогремел у входа в правительство Самарской области

У входа в здание правительства Самарской области прогремел взрыв. Предварительно, к дверям могли кинуть гранату, подозреваемый задержан, сообщает Baza .

Взрыв повредил тротуарную плитку у правительственного здания. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия работали экстренные службы. Полиция задержала подозреваемого и выясняет мотивы его действий.

Ранее взрыв произошел в многоэтажке города Балаково Саратовской области. По информации СМИ, в доме сработала самодельная бомба. В результате взрыва в потолке образовалась большая дыра, взрывной волной также вышибло стекла. Пострадала одна женщина, которую госпитализировали с травмами ног и спины.