Стала известна предварительная причина взрыва в многоэтажке под Саратовом

Самодельное взрывное устройство на основе пороха стало предварительной причиной взрыва в многоквартирном дома города Балаково Саратовской области. В результате взрыва пострадала женщина, сообщает Mash .

ЧП произошло в воскресенье возле многоэтажного дома на набережной Леонова. На опубликованных кадрах видно, как взрывной волной в подъезде выбило стекла. Также в потолке образовалась большая дыра.

При взрыве пострадала женщина, которая выходила из подъезда. Ее с травмами ног и спины экстренно доставили в больницу.

Предположительно, взрывное устройство могли заложить в коробку из-под продуктов. На месте работают городские экстренные службы.